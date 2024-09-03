​Ледяхов: «Спартаку» важно поддерживать высокий уровень в течение долгого периода»

Бывший нападающий московского «Спартака» Игорь Ледяхов воодушевлён удачным началом сезона в исполнении команды, но он призвал наставника клуба, сербского специалиста Деяна Станковича, обеспечить солидные выступления на всей дистанции сезона.

Ледяхов напомнил, что «Спартак» и ранее удачно начинал чемпионаты, например, при бывшем тренер Гильермо Абаскале, но потом получалось как в поговорке по «начали за здравие, кончили за упокой».

- Важно только, чтобы спартаковцы поддерживали достигнутый уровень на протяжении длительного периода. А то ведь как получалось? В начале сезона "Спартак" называли способным составить конкуренцию «Зениту», он же впоследствии не оправдывал надежд, - цитирует слова Ледяхова Bobsoccer.ru.