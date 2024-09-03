​Ледяхов: «Виллиан Жозе распустил себя»

Экс-нападающий московского «Спартака» Игорь Ледяхов, блиставший за клуб в 90-е годы прошлого столетия, считает, что бразильский легионер московского клуба Виллиан Жозе заметно сдал в последнее время. По мнению Ледяхова, причина может заключаться в дисциплине и нежелании игрока поддерживать свою оптимальную спортивную форму.

- Возрастной уже футболист, видимо, распустил себя. Выглядит тяжело. Однако он всегда был габаритным нападающим, игроком одного-двух касаний. Но никак не дриблёром, - цитирует слова Ледяхова Bobsoccer.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала.