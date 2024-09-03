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Назван ассистент Ташуева в «Ахмате» слухи

03 Сентября 2024 • 22:10 Комментировать

Грозненский «Ахмат» в этот вторник официально возглавил Сергей Ташуев. Специалист спустя год вернулся в кризисный клуб, с которым ранее достиг пятого места в таблице РПЛ.

Как сообщает Metaratings, ассистентом Ташуева на новом месте будет 62-летний российский специалист Фёдор Щербаченко. Он станет старшим тренером клуба. Последним местом работы Щербаченко был волгоградский «Ротор», там он занимал пост спортивного директора.

«Ахмат» по итогу семи прошедших туров занимает 15-е место турнирной таблицы и идёт в зоне вылета. В активе коллектива пять очков, ноль побед, пять ничьих и два поражения.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Фёдор Щербаченко Ахмат ещё теги
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