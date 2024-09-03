Деменко: «На махачкалинское «Динамо» не ставили, но они бьются и стараются»

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о махачкалинском «Динамо», этот дагестанский клуб проводит свой дебютный сезон в Российской премьер-лиге.

«Приятно удивляют. Только вышли из Первой лиги, на них никто не ставил. Бьются, стараются, «Спартак» побеждали в Кубке России. Понятно, что махачкалинцы берут за счет желания и самоотдачи», - говорит Деменко для «Чемпионата».

Напомним, что махачкалинцы по итогу прошлого сезона финишировали вторыми в Мелбет-Первой лиге. В турнирной таблице сезона РПЛ по итогу семи туров динамовцы разместились на девятом месте таблицы с восемью баллами.