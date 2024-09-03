Тарханов: «Возвращение Ташуева в «Ахмат» – самое верное решение»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о своём коллеге по тренерскому цеху Сергее Ташуеве. В начале сентября специалист вернулся в грозненский «Ахмат» на смену Магомеду Адиеву.

«Самое умное решение. Другим тренерам надо было бы адаптироваться, знакомиться с командой, составом. Теперь главное для команды – покинуть зону вылета», - рассуждает Тарханов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Ташуев больше года назад уже работал в «Ахмате». В позапрошлом сезоне грозненский клуб при нём финишировал на пятом месте турнирной таблицы РПЛ, повторив историческое достижение.

«Ахмат» объявил о возвращении Ташуева