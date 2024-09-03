Агкацев: «Смолов и Газинский уже взяли на себя роль дядек в «Краснодаре»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился комментарием о летних трансферах команды.

Футболист заявил, что минувшим летом в «Краснодар» пришли опытные и авторитетные игроки.

«Думаю, что Смолов и Газинский добавят команде опыта, которого, может быть, не хватило в прошлом сезоне для чемпионства. Федя и Юра уже взяли на себя роль дядек в коллективе», — приводит слова Агкацева Legalbet.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отстав от «Зенита» всего на одно очко.

В настоящий момент подопечные Мурада Мусаева находятся на второй позиции в РПЛ, имея в своей копилке 15 очков после семи туров.