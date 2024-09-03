В ЦСКА оценили старт нового сезона

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался о результатах команды на старте текущего сезона.

«Мы довольны стартом сезона, хотя могло быть лучше. На это есть объективные причины. Где-то ЦСКА потерял очки, не совсем исходя из логики игры», — приводит слова Бабаева Sport24.

Специалист добавил, что ЦСКА предстоит еще большая работа, ведь команда должна быть выше в таблице.

По итогам семи сыгранных туров подопечные Марко Николича находятся на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков.

В ближайшем туре ЦСКА примет у себя дома «Зенит». Игра между командами пройдет 14 сентября, начало — в 16:30 по мск.