Александр Кержаков: «Ближайшие планы? Поспать»

Александр Кержаков в начале сентября покинул пост главного тренера алматинского «Кайрата» после поражения от «Астаны». Тренер высказался о своих ближайших планах после отставки.

«Не время говорить и рассуждать о возможных вариантах продолжения карьеры. Я только сегодня уволился. Какие ближайшие планы? Поспать», - говорит тренер для Odds.ru.

Ранее сообщалось, что Кержаков покинул «Кайрат» из-за оскорбления со стороны руководства клуба. Терпеть такое отношение к себе российский футболист не смог и подал в отставку. В алматинском коллективе он проработал всего лишь несколько летних месяцев.