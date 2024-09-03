Агент Фомина рассказал о клубах, которым был интересен лидер «Динамо»

Агент полузащитника и одного из лидеров московского «Динамо» Даниила Фомина Федерико Пасторелло высказался о клубах, которые интересовались его клиентом этим летом. Как выяснилось, переманить к себе динамовца хотел лишь новичок Серии А в лице «Комо».

«Посмотрим насчет возможного продления контракта Фомина с «Динамо». После «Комо» не появлялось европейских клубов, которые бы проявляли к нему интерес», - сказал Пасторелло для телеканала «Матч ТВ».

Фомину 27 лет, в «Динамо» он с лета 2020 года. Действующий контракт хавбека с «бело-голубыми» рассчитан ещё на один футбольный сезон. Завершится соглашение летом 2025 года.