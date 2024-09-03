Деменко ответил, смог ли Агкацев заменить Сафонова

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал игру голкипера «быков» Станислава Агкацева.

Специалист заявил, что Агкацев был хорош даже в начале сезона, когда «Краснодар» испытывал трудности.

«Агкацев полноценно заменил Сафонова. Это видно по результатам и по игре «Краснодара», — приводит слова Деменко Legalbet.

Напомним, минувшим летом Сафонов покинул «Краснодар» и подписал пятилетний контракт с «ПСЖ».

В текущем сезоне Агкацев появился на поле в десяти встречах с учетом всех турниров, в которых пропустил семь мячей и шесть раз смог сохранить свои ворота «сухими».