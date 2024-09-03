​Ледяхов объяснил некоторые неудачи «Спартака»

Бывший нападающий российского «Спартака» Игорь Ледяхов объяснил, почему у московского «Спартака» порой возникают проблемы не с самыми классными соперниками, как это было в случае кавказских коллективов. В чемпионате «Спартак» сыграл по нулям с грозненским «Ахматом», а в Кубке вообще проиграл махачкалинскому «Динамо».

- Тяжело вскрывать насыщенную оборону команд, которые защищаются низким блоком. Для этого нужен набор футболистов высокого качества. В атаке есть сложности, но налицо и положительные изменения. Очень хорошо вписался Барко. Его приобретение — большой плюс, - цитирует слова Ледяхова Bobsoccer.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет как раз с махачкалинским «Динамо».