Андрей Мостовой ответил, согласился бы перейти в «Спартак»

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о возможном трансфере в московский «Спартак».

Футболист заявил, что в жизни могут произойти разные события, ведь Соболев тоже не думал о переходе в «Зенит» года три назад.

«На данный момент скажу — нет. На данный момент не вижу себя в красной футболке», — цитирует Мостового портал «РБ Спорт».

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он появился на поле в восьми матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор Мостового с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в три с половиной миллиона евро.