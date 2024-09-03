Ледяхов: «Матч с «Зенитом» произвёл наибольшее впечатление»

Бывший нападающий московского «Спартака» Игорь Ледяхов считает матч против питерского «Зенита» в шестом туре идущего российского чемпионата, пока что лучшим. Команды, напомним, разошлись миром, 0:0, но дерзкие действия «Спартака» порадовали тогда не только Ледяхова, но и многих других, уже приунывших было в отношении интриги в чемпионате после зубодробительного начала сезона от действующего чемпиона, питерского «Зенита».

- Конечно, игра в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Встреча с сильнейшей командой страны последних лет — это индикатор. Между тем на её фоне «Спартак» выглядел достаточно убедительно. Смотрелся лучше хозяев поля, - цитирует слова Ледяхова Bobsoccer.ru.

В следующем туре «Спартак» сыграет в Махачкале.