Камоцци высказался о ситуации с Джикией

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о проблемах защитника Георгия Джикии с поиском нового клуба.

После окончания прошлого сезона 30-летний футболист покинул московский «Спартак» на правах свободного агента. В настоящий момент Джикия до сих пор находится без команды.

Камоцци признался, что не может понять, почему у Джикии не получается найти себе новый клуб.

«Мне кажется, в России точно есть команды, которые хотели бы взять к себе такого лидера, защитника высокого уровня по меркам РПЛ», — заявил Камоцци «РБ Спорту».

Кроме того, эксперт считает, что Джикия способен заиграть в Турции, но ему следует поторопиться, ведь скоро закроется трансферное окно.