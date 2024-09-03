Камоцци высказался о ситуации с Джикией

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о проблемах защитника Георгия Джикии с поиском нового клуба.
После окончания прошлого сезона 30-летний футболист покинул московский «Спартак» на правах свободного агента. В настоящий момент Джикия до сих пор находится без команды.
Камоцци признался, что не может понять, почему у Джикии не получается найти себе новый клуб.
«Мне кажется, в России точно есть команды, которые хотели бы взять к себе такого лидера, защитника высокого уровня по меркам РПЛ», — заявил Камоцци «РБ Спорту».
Кроме того, эксперт считает, что Джикия способен заиграть в Турции, но ему следует поторопиться, ведь скоро закроется трансферное окно.
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