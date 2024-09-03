Обляков: «Начало сезона могло быть и лучше»

Атакующий полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о старте футбольного сезона-2024/25. Его армейский клуб начал под руководством сербского специалиста Марко Николича.

«Непростым получилось начало чемпионата. Могли и лучше его провести, но уверен, у нас всё впереди», - пишет Обляков в телеграм-канале.

Также игрок вспомнил факт того, что в ЦСКА он уже шесть лет.

«Время летит очень быстро. Спасибо всем, кто поддерживает и верит», - добавил футболист.

Напомним, по итогу семи туров ЦСКА идёт на пятом месте турнирной таблицы, в активе у коллектива 13 набранных очков. От первого места отставание составляет четыре балла.