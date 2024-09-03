Гладилин: «Ташуев знает футбольные традиции «Ахмата»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о новом главном тренере «Ахмата». Им в этот вторник стал Сергей Ташуев.

«Ташуев в «Ахмате» работал хорошо, знает футбольные традиции клуба, команду и игроков. Ему ничего не надо будет изучать. Его задача сейчас — поставить до конца игру, сохранить команду в лиге. У него должно это получиться», - рассуждает Гладилин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что при Ташуеве в позапрошлом сезоне «Ахмат» повторил рекорд клуба и занял пятое место по итогу сезона в Премьер-лиге.

При Магомеде Адиеве за семь туров нового сезона РПЛ грозненцы идут лишь на 15-м месте турнирной таблицы, это зона вылета. В активе коллектива ни одной победы за семь матчей.

«Ахмат» объявил о возвращении Ташуева