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ЦСКА объявил претендентов на звание игрока месяца

03 Сентября 2024 • 20:35 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Зенит
14.09 16:30

Футбольный клуб ЦСКА объявил претендентов на звание игрока месяца (период матчей, проводимых в июле и августе).

Среди кандидатов обозначены вратарь Игорь Акинфеев, защитники Виллиан Роша, Мойзес, Данил Круговой и Игорь Дивеев, полузащитник Иван Обляков и нападающий Тамерлан Мусаев, сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

Сделать выбор можно до 9 сентября.

Напомним, что по итогам 7 туров ПФК ЦСКА занимает 5-е место в таблице чемпионата России, имея в копилке 13 очков. В последнем матче «армейцы» обыграли «Химки» со счётом 0:2, голы забили Мусаев и Мойзес.

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ЦСКА Москва Мойзес Тамерлан Мусаев ещё теги

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ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
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Комментарии (1) Все комментарии
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pseonegyurkin
03 Сентября 2024 в 20:48
Роша, либо Мойзес. Третьим назову Кругового. Очень уж он хорошо вошел в сезон - полезный, активный.
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