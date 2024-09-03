Футбольный клуб ЦСКА объявил претендентов на звание игрока месяца (период матчей, проводимых в июле и августе).

Среди кандидатов обозначены вратарь Игорь Акинфеев, защитники Виллиан Роша, Мойзес, Данил Круговой и Игорь Дивеев, полузащитник Иван Обляков и нападающий Тамерлан Мусаев, сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

Сделать выбор можно до 9 сентября.

Напомним, что по итогам 7 туров ПФК ЦСКА занимает 5-е место в таблице чемпионата России, имея в копилке 13 очков. В последнем матче «армейцы» обыграли «Химки» со счётом 0:2, голы забили Мусаев и Мойзес.