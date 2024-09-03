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Андрей Мостовой: «Барко сразу стал лидером «Спартака»

03 Сентября 2024 • 20:14 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями от игры новичка «Спартака» Эсекьеля Барко.

«Барко произвел впечатление? Да. Тем более, в первом тайме — все через него было. Техника, всегда на мяче, игру ведет. Уверенный. Сразу стал лидером», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Напомним, минувшим летом 25-летний Барко перебрался в «Спартак» из «Ривер Плейт». За это время хавбек появился на поле в шести матчах чемпионата России, забил три гола и стал автором трех голевых передач.

Стоит сказать, что на данный момент Барко входит в пятерку лучших игроков РПЛ по системе гол-пас.

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Евро-Футбол.Ру,
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