Андрей Мостовой: «Барко сразу стал лидером «Спартака»

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями от игры новичка «Спартака» Эсекьеля Барко.

«Барко произвел впечатление? Да. Тем более, в первом тайме — все через него было. Техника, всегда на мяче, игру ведет. Уверенный. Сразу стал лидером», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Напомним, минувшим летом 25-летний Барко перебрался в «Спартак» из «Ривер Плейт». За это время хавбек появился на поле в шести матчах чемпионата России, забил три гола и стал автором трех голевых передач.

Стоит сказать, что на данный момент Барко входит в пятерку лучших игроков РПЛ по системе гол-пас.