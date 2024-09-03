Агент подтвердил, что ЦСКА интересовался Оньекой

Оливер Уондер, агент полузащитника «Аугсбурга» Франка Оньеки, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об интересе к своему клиенту со стороны московского ЦСКА.

— Да, интерес из ЦСКА был, но теперь Франк в Германии. У него было много вариантов продолжения карьеры, — сказал агент.

Трудовой договор 26-летнего нигерийца принадлежит английскому «Брентфорду», однако минувшим летом игрок отправился в аренду в немецкий «Аугсбург».

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Оньеки составляет девять миллионов евро.