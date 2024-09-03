Андрей Мостовой: «Спартак» — главный конкурент «Зенита» в этом сезоне

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о том, кого считает главным конкурентом в нынешнем сезоне чемпионата России.

«У нас были непростые матчи со «Спартаком» всегда. И по футболистам — они немало денег на трансферы потратили. Думаю, это «Спартак», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Напомним, в матче шестого тура чемпионата России «Зенит» и «Спартак» не смогли забить друг другу.

После семи сыгранных туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков. «Спартак» идет на четвертой позиции, имея в своей копилке 14 баллов.

После паузы на матчи сборных «сине-бело-голубые» встретятся с ЦСКА, а команда Деяна Станковича сыграет с махачкалинским «Динамо».