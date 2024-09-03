Мостовой: «У меня не очень хорошая ситуация в «Зените»

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился комментарием о конкуренции в клубе.

— Сейчас у меня не очень хорошая ситуация, не в составе. В этой ситуации только сам виноват. Конкуренты делают больше результативных действий, — цитирует Мостового «РБ Спорт».

При этом футболист заявил, что не собирается обижаться на кого-то, а будет продолжать тренироваться.

В текущем сезоне 26-летний Мостовой появился на поле в восьми матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Трудовой договор Мостового с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 млн евро.