​Ледяхов: «Спартак» нашёл баланс между защитой и нападением»

Бывший нападающий московского Спартака Игорь Ледяхов объяснил изменения в игре красно-белых. По его мнению, новому наставнику команды, сербскому специалисту Деяну Станковичу, удалось найти оптимальный баланс между обороной, которая была слабой стороной команды при прежнем тренере, испанце Гильермо Абаскале, и нападением.

- Самое главное — «Спартак» нашёл баланс между защитой и нападением. Играет очень компактно без постоянных провалов в обороне. Раньше какие проблемы были? Команда много атаковала и устраивала себе «привозы». Сейчас при потере мяча игроки очень хорошо перестраиваются в блок, - цитирует слова Ледяхова Bobsoccer.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо» из Махачкалы.