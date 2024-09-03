Андрей Мостовой не верил в переход Соболева в «Зенит»

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой высказался о трансфере форварда Александра Соболева из «Спартака» в петербургский клуб.

«Целый сериал. Драма. Путешествие из Москвы в Петербург. Что-то такое. Интересная история. Слышал, читал, но не верил, честно скажу», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Футболист признался, что не верил в трансфер из-за разных историй, в том числе из-за истории с сыном Соболева.

По данным СМИ, покупка 27-летнего Соболева обошлась «Зениту» в десять миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард принял участие только в одной игре РПЛ в футболке «Спартака» и не отметился результативными действиями.