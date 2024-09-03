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Кафанов назвал самого прогрессирующего вратаря «Ростова»

03 Сентября 2024 • 18:47 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
14.09 19:00

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов поделился комментарием о прогрессе голкипера команды Даниила Одоевского.

Стоит сказать, что в летнее трансферное окно «Ростов» подписал трех новых вратарей, в том числе арендовав Одоевского у «Зенита».

«У каждого есть, что поправлять, но лучше всех прогрессирует Одоевский. Очень обучаемый сообразительный мальчик, быстро все схватывает, убирает то, что прошу», — приводит слова Кафанова портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний провел четыре матча во всех турнирах, пропустил пять голов и один раз смог сохранить свои ворота на замке.

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Евро-Футбол.Ру,
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