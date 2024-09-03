Тормена: «Агкацев придаёт много уверенности «Краснодару»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался об игре вместе с вратарём Станиславом Агкацевым.

Напомним, 22-летний Агкацев стал первым номером «Краснодара» после отъезда Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Стас придает команде много уверенности. Это можно было заметить в последних наших матчах. Сафонов и Агкацев — вратари высочайшего уровня», — приводит слова Тормены «Матч ТВ».

Защитник добавил, что ему комфортно играть вместе с Агкацевым.

В текущем сезоне голкипер провел десять матчей с учетом всех турниров, пропустил семь голов и шесть раз смог оставит свои ворота в неприкосновенности.