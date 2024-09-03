Полузащитник «Краснодара» Александр Черников может продолжить карьеру в «Фенербахче».

Как утверждает Legalbet, в услугах российского хавбека заинтересован лично главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью.

Сообщается, что в Турции с симпатией относятся к 24-летнему футболисту. Более того, в прошлом году «Фенербахче» уже пытался купить Черникова за шесть миллионов евро, но получил отказ от «Краснодара».

В текущем сезоне Черников принял участие в десяти матчах во всех турнирах и получил одну желтую карточку.

Трудовой договор полузащитника с «быками» рассчитан до 2029 года, а его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в пять миллионов евро.