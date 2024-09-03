Бушманов: «Без Бабича нельзя представить оборону «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Бушманов ответил на вопрос, без какого футболиста он не может представить оборону «красно-белых».

«Наверное, без Бабича нельзя представить оборону «Спартака». На мой взгляд, он — ведущий защитник в команде», — заявил Бушманов Legalbet.

Специалист добавил, что Бабич вселяет уверенность в своих партнеров и постоянно им подсказывает.

Бабич выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне сербский защитник появился на поле в восьми матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

После семи туров «красно-белые» занимают четвертое место в чемпионате России, набрав 14 очков.