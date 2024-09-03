Мангаш попрощался с «Виторией Гимарайнш» — игрок перейдёт в «Спартак»

Крайний защитник Рикарду Мангаш попрощался со своими одноклубниками по «Витории Гимарайнш». Об этом сообщает O Jogo.

Ожидается, что в ближайшее время 26-летний португальский футболист присоединится к московскому «Спартаку».

Ранее сообщалось, что покупка Мангаша обойдется российскому гранду в два миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник появился на поле в десяти матчах во всех турнирах, стал автором четырех забитых мячей и записал в свой актив два ассиста.

После семи туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 14 очков.