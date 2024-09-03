​Ледяхов: «Поначалу настороженно относился к Станковичу»

Бывший бомбардир московского «Спартака», Игорь Ледяхов, изначально настороженно относился к сербскому наставнику Деяну Станковичу, когда тот в конце мая был назначен тренером «красно-белых». Но сейчас его мнение постепенно меняется, он считает, что у Станковича начало получаться в его новой должности, несмотря на провальный стартовый матч сезона в Оренбурге.

- После первой игры в Оренбурге посетили большие сомнения, что у этого тренера в «Спартаке» получится. Там случился кошмар. Однако в дальнейшем Станкович показал, что может создать боевую команду. Полтора месяца «Спартак» провёл на хорошем уровне, - цитирует слова Ледяхова Bobsoccer.ru.