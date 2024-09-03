Агент Голенкова: «Мы готовы к переходу в ЦСКА»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда «Ростова» Егора Голенкова, высказался о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.

Агент признался, что никто из московского клуба на него не выходил, но не исключил, что между клубами мог быть диалог по Голенкову.

— Если предложение ЦСКА устроит «Ростов», мы готовы переходить, — приводит слова Талаева Metaratings.

В нынешнем сезоне Голенков принял участие в десяти матчах во всех турнирах, четыре раза поразил сетку ворот соперников и записал в свой актив одну голевую передачу.

Эксперты портала Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего форварда в два миллиона евро.