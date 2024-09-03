Агент Сафонов ответил, считает ли переход Соболева главным трансфером лета в РПЛ

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Тут больше хайпа в этом трансфере, чем футбола. Ну какой это трансфер лета? «Зенит» Гонду взял за 12 или 15 миллионов евро, по мне, так это больше тянет на трансфер лета», — заявил Сафонов «РБ Спорту».

Напомним, «Зенит» объявил о покупке Соболева у «Спартака» в конце августа. Сообщалось, что на продаже своего футболиста «красно-белые» заработали десять миллионов евро.

Дебют 27-летнего Соболева может состояться 14 сентября в игре 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».