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Гендиректор «Спартака» рассказал о встрече с Мажичем

03 Сентября 2024 • 17:25 Комментировать

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказал своё мнение по поводу прошедшей встрече с руководителями судей Российской премьер-лиги. Функционер заверил, в том что разговор был полезным и работа в заданном направлении продолжиться. Мнение представителя «Спартака» приводит «Матч ТВ».

«Встреча прошла конструктивно, задали все вопросы. Все коллеги имели возможность высказаться. Обсуждались разные вопросы, которые касаются однозначности трактовок, ситуаций с офсайдами, затяжкой времени, этот вопрос мы задали. Продолжаем работать. Встреча была полезной», - проинформировал журналистов Малышев.

Напомним, сегодня в столице прошел разговор представителей судейского корпуса, на котором присутствовали руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич, а также председатель ЭСК Павел Каманцев. Обсуждалось большое количество вопросов, связанных с судейством, на которые были получены ответы из первых уст.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Милорад Мажич Павел Каманцев Олег Малышев ещё теги
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