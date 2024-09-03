Гендиректор «Спартака» рассказал о встрече с Мажичем

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказал своё мнение по поводу прошедшей встрече с руководителями судей Российской премьер-лиги. Функционер заверил, в том что разговор был полезным и работа в заданном направлении продолжиться. Мнение представителя «Спартака» приводит «Матч ТВ».

«Встреча прошла конструктивно, задали все вопросы. Все коллеги имели возможность высказаться. Обсуждались разные вопросы, которые касаются однозначности трактовок, ситуаций с офсайдами, затяжкой времени, этот вопрос мы задали. Продолжаем работать. Встреча была полезной», - проинформировал журналистов Малышев.

Напомним, сегодня в столице прошел разговор представителей судейского корпуса, на котором присутствовали руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич, а также председатель ЭСК Павел Каманцев. Обсуждалось большое количество вопросов, связанных с судейством, на которые были получены ответы из первых уст.