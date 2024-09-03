Агент Сафонов: «Спартак» угадал с покупкой Барко

Известный агент Алексей Сафонов прокомментировал переход аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в московский «Спартак».

«Спартак» угадал с трансфером Барко? Думаю, да. Классный игрок. Но опять-таки пока выводы глобальные рановато делать», — приводит слова Сафонова портал «РБ Спорт».

Покупка 25-летнего атакующего хавбека обошлась «Спартаку» в 14 миллионов евро. В составе «красно-белых» Барко принял участие в шести играх чемпионата России, в которых отметился тремя забитыми голами и тремя ассистами.

Трудовой договор Барко со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2026/27.