У ЦСКА нет предложений по Мендесу – Бабаев

Роман Бабаев, который в ЦСКА занимает пост генерального директора, отреагировал на информацию о полузащитнике Викторе Мендесе. Ранее в прессе писали о том, что 24-летний чилиец интересен «Химкам» и «Оренбургу».

«Никаких предложений ни от «Оренбурга», ни от «Химок» мы не получали на данный момент», - цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Виктора Мендеса в 4,5 миллиона евро. В сезоне 2024/2025 полузащитник на футбольном поле ещё не появлялся.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Зенита».