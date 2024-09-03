Алексей Сафонов ответил, зависим ли «Зенит» от Глушенкова

Известный агент Алексей Сафонов высказался о зависимости «Зенита» от нападающего команды Максима Глушенкова.

«Никакой зависимости от игры Глушенкова у «Зенита» нет. Да, это лидер «Зенита», но говорить о том, что есть какая-то зависимость от него, странновато немного», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, 25-летний Глушенков присоединился к «Зениту» минувшим летом. В составе «сине-бело-голубых» футболист появился на поле в семи встречах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

После семи туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 17 баллов.