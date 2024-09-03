Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев вернулся в клуб. Об этом сообщает официальный телеграм-канал грозненского коллектива.

Напомним, ранее по обоюдному согласию сторон «Ахмат» покинул Магомед Адиев.

«Главным тренером футбольного клуба «Ахмат» назначен Сергей Ташуев. Трудовой договор со специалистом подписан на два года», — говорится в заявлении клуба.

Стоит сказать, что 65-летний Ташуев уже возглавлял «Ахмат» с 2022 по 2023 год.

После семи туров команда находится в зоне прямого вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице. В копилке грозненцев всего пять набранных очков.