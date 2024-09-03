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Агент: Потенциальный новичок «Спартака» Мангаш может не выдержать давления большого клуба

03 Сентября 2024 • 15:55 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Защитник португальского клуба «Витория Гимарайнш» Рикарду Мангаш может закрыть сразу несколько позиций на левом фланге, однако, могут возникнуть сложности с его адаптацией к требованиям большого клуба, заявил футбольный агент Паулу Барбоза.

«Он может играть левым защитником, полузащитником и вингером. Вопрос, насколько он готов играть в таком топовом клубе, как «Спартак», где есть большое давление и стресс. Там не всегда простая адаптация, потому что клубу нужен результат сразу», - заявил агент в интервью «Чемпионату».

Мангаш является воспитанником «Витории», за основной состав которой выступает с 2023 года. Ранее в СМИ сообщалось, что 26-летний португалец может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

 

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