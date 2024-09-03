В ЦСКА высказались о встрече с Мажичем

Роман Бабаев, который занимает пост генерального директора ЦСКА, высказался о встрече с главой департамента судейства – с Милорадом Мажичем. По словам функционера, мероприятие оказалось полезным.

«Полезная встреча. Диалог – это всегда отлично. Надеюсь, что данная встреча пойдёт на пользу. Были вопросы, связанные с трактовками тех или иных эпизодов, взаимодействием между клубами и судейским комитетом», - цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Бабаев отметил, что конкретные эпизоды на встрече не обсуждались, ведь при таком раскладе мероприятие продлилось бы до вечера. Бабаев сообщил, что обсуждались более стратегические моменты, в частности вопросы двойной трактовки эпизодов, работы экспертно-судейской комиссии и так далее.