Угаров назвал единственного конкурента «Зенита» в чемпионате России

Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров ответил на вопрос о том, кто является основным конкурентом петербургского клуба в борьбе за чемпионство.

«Думаю, что единственный конкурент «Зенита» за чемпионство на сегодняшний день — это сам «Зенит», — приводит слова Угарова Legalbet.

По мнению эксперта, медали разыграют между собой «Спартак», «Динамо» и «Краснодар».

На данный момент «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В копилке команды Сергея Семака 17 зачетных баллов после семи сыгранных туров. Отрыв от ближайших соперников составляет всего два очка.