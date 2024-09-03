Наумов: «Ростову» тяжело придётся без Глебова»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов ответил на вопрос, что будет с «Ростовом» без Данила Глебова.

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего полузащитника заинтересован московский «Спартак».

— Тяжело придется. Найти замену Данилу очень трудно. Он здорово действует в обороне. Карпин его очень ценит, — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущей кампании он появился на поле в десяти встречах во всех турнирах, в которых смог забить только один гол.

Специалисты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость 24-летнего опорника в восемь миллионов евро.

Наумов: «Спартак» не станет чемпионом с Глебовым