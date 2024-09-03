Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о победе «Краснодара» над «Локомотивом» со счётом 3:0 в седьмом туре чемпионата России.

- Честно говоря, я думал, всё-таки «Локомотив» выиграет. Потому что он на ходу и играл дома. Я реально не ждал, что «Краснодар» так спокойно и уверенно выиграет у конкурента на выезде. Кордоба забил – это плюс для него. Его удаление? Если вторая жёлтая карточка была не за слова, а за стык, то можно было и не давать её, в него оба пошли.

Поражение «Локомотива» не укладывалось в прогнозы. Я бы понял, если бы он выиграл или вничью сыграл. Но когда на пятой минуте соперник забивает после ошибки твоего вратаря, игра, конечно, меняется. А потом ещё и пенальти, – сказал Селин.

«Краснодар» и «Локомотив» имеют по 15 очков в таблице, «быки» идут выше по дополнительным показателям.