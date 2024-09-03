Наумов: «Спартак» не станет чемпионом с Глебовым

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном трансфере хавбека «Ростова» Данила Глебова в «Спартак».

По мнению функционера, Глебов усилит «Спартак», ведь он является ведущим игроком «Ростова», а «красно-белым» требуется усиление в центре поля.

«Спартак» с Глебовым способен стать чемпионом? Вряд ли, потому что «Зенит» не упустит первое место. За призовые места «красно-белые» с Глебовым поборются», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний полузащитник сыграл в семи матчах и стал автором одного забитого гола.

Ранее появилась информация о том, какую сумму «Ростов» запросил у «Спартака» за Глебова.