Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление контакта между московским «Локомотивом» 19-летним нападающим Сергеем Пиняевым до 2028 года.

- На сегодняшний день «Локомотив» достаточно хорошо ведёт селекционную работу. Грамотно отслеживаются футболисты, которые могут быть полезны клубу вдолгую. И воспитываются в «Локомотиве» те игроки, которые имеют хороший потенциал, на сегодняшний день не раскрылись, но ещё раскроются, Пиняев в том числе.

Я как человек, работавший во многих клубах и занимавшийся там селекционной работой, знаю, что это такое. Нужно выбирать футболистов, которые окажутся полезны твоему клубу в данный момент и в дальнейшем стабильной игрой, которых можно будет потом продать за хорошие финансы в другой клуб.

Считаю, что спортивный директор Дмитрий Ульянов и селекционная служба «Локомотива» делают всё как надо. Взяли Воробьёва – усилились. Совершенно правильно продали Глушенкова в «Зенит» за хорошие деньги. И, кстати, не одного его. Изидора же тоже туда продали, которого «Зенит» до недавнего времени не знал куда деть, – сказал Стипиди.

Пиняев провёл за «Локомотив» шесть матчей в текущем розыгрыше чемпионата России, в которых забил один мяч.