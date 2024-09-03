Московский «Спартак» в ближайшее время объявит о покупке защитника «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаша.

Как сообщает телеграм-канал «Админ Заремы», после трансфера 26-летнего португальца «красно-белые» не завершат работу по усилению состава. По данным источника, «Спартак» купит еще как минимум одного игрока. Отмечается, что новичок уже на подходе.

После семи сыгранных туров «Спартак» находится на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Деяна Станковича 14 набранных очков.

В ближайшем туре «красно-белые» встретятся в гостях с махачкалинским «Динамо».