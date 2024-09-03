В «Ахмате» высказалась о поиске нового тренера

Ахмед Айдамиров, который занимает должность генерального директора «Ахмата», дал комментарий по поводу поиска нового тренера.

Как известно, на днях пост рулевого «Ахмата» покинул Магомед Адиев. Грозненцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. В семи прошедших турах «Ахмат» добился пяти ничьих при двух поражениях.

«Сегодня решимся с новым главным тренером. Сергей Ташуев? У нас есть несколько кандидатов», - цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».

Следующий матч Премьер-лиги «Ахмат» проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против московского «Динамо».