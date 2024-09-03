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В «Ахмате» высказалась о поиске нового тренера

03 Сентября 2024 • 14:54 Комментировать

Ахмед Айдамиров, который занимает должность генерального директора «Ахмата», дал комментарий по поводу поиска нового тренера.

Как известно, на днях пост рулевого «Ахмата» покинул Магомед Адиев. Грозненцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. В семи прошедших турах «Ахмат» добился пяти ничьих при двух поражениях.

«Сегодня решимся с новым главным тренером. Сергей Ташуев? У нас есть несколько кандидатов», - цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».

Следующий матч Премьер-лиги «Ахмат» проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против московского «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
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