«Ростов» запросил у «Спартака» 13 млн евро за Глебова

Стало известно, какую сумму хочет заработать «Ростов» на продаже своего капитана Данила Глебова.

«По Глебову была тема, но она застопорилась. Те 13 миллионов, которые «Ростов» просил за Глебова, они кажутся большими. Но в то же время, они имеют под собой некое финансовое обоснование», — сказал футбольный агент Александр Маньяков на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне 24-летний Глебов принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Контракт хавбека с «Ростовом» рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 млн евро.