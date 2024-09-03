Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» запросил у «Спартака» 13 млн евро за Глебова слухи

03 Сентября 2024 • 14:10 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Стало известно, какую сумму хочет заработать «Ростов» на продаже своего капитана Данила Глебова.

«По Глебову была тема, но она застопорилась. Те 13 миллионов, которые «Ростов» просил за Глебова, они кажутся большими. Но в то же время, они имеют под собой некое финансовое обоснование», — сказал футбольный агент Александр Маньяков на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне 24-летний Глебов принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Контракт хавбека с «Ростовом» рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 млн евро.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Александр Маньяков Данил Глебов трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Сентября
15:13
Наумов: «Спартак» не станет чемпионом с Глебовым
15:04
«Спартак» купит ещё одного новичка после трансфера Мангаша
14:10
«Ростов» запросил у «Спартака» 13 млн евро за Глебова
02 Сентября
19:43
«Спартак» следит за португальским защитником
19:24
Кафанов: Максименко может уехать в Европу
19:16
Агент: «Актюркоглу не поедет в Россию» 1
18:11
Дмитрий Черышев рассказал, в чём прибавил «Спартак» при Станковиче
17:31
Желько Петрович объяснил, почему Станковичу будет тяжело сделать «Спартак» чемпионом
15:20
Литвинов: «Если уходить из «Спартака», то только в Европу» 2
15:12
Руслан Литвинов рассказал, что бы ответил на предложение перейти в «Зенит»
01 Сентября
23:34
Булатов: «Спартак» – главный конкурент «Зенита»
22:12
Булатов уверен, что Соболев ещё пригодился бы «Спартаку» 1
21:25
«Спартак» сильно зависит от Барко» — Булатов
19:10
Грачёв: «Футболистам «Спартака» стыдно играть плохо у такого тренера»
17:52
Алексей Попов: «Жозе думал, поиграет, как в Саудовской Аравии»
17:45
Алексей Попов: «На протяжении карьеры никто так и не понял, где должен играть Игнатов»
17:35
Даниил Денисов: «Путь спартаковца — непростая задача»
16:17
Юндер не интересен «Спартаку»
16:09
Стало известно, где «Спартак» ищет вингера
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МАХАЧКАЛА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Смородская – о первом скандале в «Зените» с участием Соболева: Это вообще безобразие и невозможная глупость Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси Генич вынес решение по пенальти «Спартака» Флик прокомментировал победу «Барселоны» 7:0 Нико Уильямс назвал причину, почему не ушёл в «Барселону» «Барселона» может потерять Ольмо после Нового года Медведев высказался о первом конфликте в «Зените» с участием Соболева Актюркоглу выбрал между «Спартаком» и «Галатасараем»
«Реал» давит на сборные в своих интересах «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды
Спортивные новости
Самсонова в 1/8 финала US Open проиграла Швентек Медведев разгромил Боржеша и вышел в четвертьфинал US Open Шнайдер уступила Пегуле в матче четвёртого круга US Open Соболенко пробилась в 1/4 финала US Open Нганну назвал боксёра, с которым не согласится на бой Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Сентября
15:13 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Спартак» не станет чемпионом с Глебовым
15:06 · Россия. Премьер-лига
Стипиди похвалил «Локомотив» за продление контракта с Пиняевым эксклюзив
15:04 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» купит ещё одного новичка после трансфера Мангаша слухи
14:54 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» высказалась о поиске нового тренера
14:10 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» запросил у «Спартака» 13 млн евро за Глебова слухи
14:07 · Россия. Премьер-лига
Траты клубов на летние трансферы: Англия – первая, Россия – на 14-м месте
13:49 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА рассказал о новых капитанских повязках Акинфеева фото
13:49 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков назвал команду, которая удивила на старте РПЛ
13:42 · Россия. Премьер-лига
Шалимов назвал игрока «Динамо», который не оправдывает ожиданий
13:37 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара»: «Наша мечта - стать чемпионами»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Силкин – о «Динамо»: «Так играть нельзя»
13:34 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» ищет вингера
13:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Мангаша отреагировал на информацию о «Спартаке» эксклюзив
13:21 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Зенита» Горшков поблагодарил петербургских болельщиков за поддержку
13:17 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» может купить или арендовать Мендеса у ЦСКА, но есть проблема
13:10 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил об уходе Митая в клуб Бензема официально
13:05 · Россия. Премьер-лига
Семёнов назвал лучшего защитника России
13:05 · Россия. Премьер-лига
Губерниев высказался о будущем Пиняева
12:58 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян ответил на вопрос о «Севилье»
12:57 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» может усилиться воспитанником «Баварии»
12:52 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Карпин всё верно сказал про Соболева» 1
12:50 · Россия. Премьер-лига
Кверквелия стал игроком известного грузинского клуба официально
12:47 · Россия. Премьер-лига
«Людьми управляют деньги»: Набабкин прокомментировал трансфер Соболева в «Зенит»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Ларин дал совет Пиняеву, где продолжить карьеру
12:40 · Россия. Премьер-лига
Келлвен не хочет уйти из ЦСКА – агент
Все новости
Рекомендуем