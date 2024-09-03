Траты клубов на летние трансферы: Англия – первая, Россия – на 14-м месте

Появился отчёт о затратах клубов из различных стран на летнем трансферном рынке. Больше всего денег потратили представители Англии – 1,69 миллиарда долларов. На втором месте идут клубы из Италии (825 миллионов долларов), а тройку весьма неожиданно замыкают клубы из Франции (697 миллионов долларов).

Дальше идут Испания (599 миллионов долларов), Германия (572 миллиона долларов) и Саудовская Аравия (431 миллион долларов).

Россия в этом отчёте расположилась на 14-й позиции с затратами в 76,2 миллиона долларов.

Стоит сказать, что летнее трансферное окно в России ещё не было закрыто, в отличие от топ-чемпионатов.