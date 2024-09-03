В сезоне 2024/2025 голкипер Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА в новых капитанских повязках. Московский клуб показал несколько фотографий этих повязок и сообщил, что на них можно было увидеть изображения членов семьи Акинфеева и не только.

«Мы наносили на повязку семью Игоря, самых значимых тренеров в его карьере, координаты родного стадиона. Игорь принимает непосредственное участие в создании, а сами повязки будут выставлены на благотворительные аукционы», - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Стоит отметить, что в октябре исполнится 20 лет с того момента, как Игорь Акинфеев впервые примерил на себе капитанскую повязку в ЦСКА.

На текущий момент ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Марко Николича отстаёт на четыре зачётных балла.