Кирьяков назвал команду, которая удивила на старте РПЛ

Футбольный тренер Сергей Кирьяков назвал команду, которая удивила его на старте нового сезона в России.

«Неожиданностью для меня стал «Локомотив». Команда потеряла ведущих игроков, но до последнего тура перед паузой претендовала на первое место. Приятная неожиданность от «Локомотива», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

В последнем матче «железнодорожники» на домашнем стадионе потерпели крупное поражение от «Краснодара» со счетом 0:3. После семи туров Российской премьер-лиги команда Михаила Галактионова набрала 15 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.