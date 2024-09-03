Шалимов назвал игрока «Динамо», который не оправдывает ожиданий

Известный тренер Игорь Шалимов дал комментарий по поводу выступлений «Динамо» в нынешнем сезоне. Давая комментарий, специалист отметил, что ожиданий сейчас не оправдывает атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль.

«Снова надо говорить про Карраскаля. Его нельзя не ставить – игрок техничный, есть мастерство, высокая зарплата и трансфер, но надежд в атаке не оправдывает, а отношение к реализации какое-то не слишком сконцентрированное», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

В сезоне 2024/2025 Хорхе Карраскаль провёл семь матчей, в которых записал на свой счёт один забитый гол.

На текущий момент «Динамо» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч «бело-голубые» проведут в воскресенье, 15 сентября, - против «Ахмата» на своём поле.